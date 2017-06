(JK-Trading.com) - In einem insgesamt dünnen Marktumfeld hat die Region um 12.700 Punkte am gestrigen Handelstag noch einmal ihre Signifikanz herausgestellt. Der DAX setzte zu einer kurzen, scharfen Attacke auf die 12.700er Mare an, konnte diese allerdings nicht überwinden. Am Donnerstag heißt die Devise nun in meinen Augen "make-or-break", ...

