FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat die Aktien der Merck KGaA mit "Buy" und einem Kursziel von 128 Euro in die Bewertung aufgenommen. Angesichts der in der Vergangenheit teils fehlenden Erfolge bei der Medikamentenerforschung und - entwicklung unterschätze der Markt aktuell das Immunonkologie-Mittel Avelumab, schrieb Analyst David Evans in einer Studie vom Donnerstag. Die rasanten Fortschritte von Merck und dem Entwicklungspartner Pfizer bei Nieren-, Blasen-, Eierstock- und Magenkrebs würden übersehen./mis/tav

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

ISIN DE0006599905

AXC0054 2017-06-01/08:44