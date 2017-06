Der Einstieg von Investorenlegende Warren Buffett sorgt in der Regel bei einer Aktie für einen deutlichen Kursschub. Die Aktionäre von Lanxess durften diese positive Erfahrung machen, als am Montag bekannt wurde, dass der Starinvestor bei dem Chemiekonzern eingestiegen ist. Der Rückversicherungskonzern General Reinsurance, der zum Reich der Buffett-Holding Berkshire Hathaway gehört, hat sich mit 3 % an Lanxess beteiligt. Dank des Buffett-Effekts legte der Kurs von Lanxess von unter 63 Euro auf fast 69 Euro in der Spitze zu. Die guten Nachrichten bei Lanxess setzten sich damit fort: Mit der milliardenschweren Übernahme des US-Konzerns Chemtura hat Vorstandschef Matthias Zachert Lanxess auf eine deutlich breitere Basis gestellt und so die Abhängigkeit vom zyklischen Reifengeschäft verringert. Die Anfang Mai nach einem starken Jahresstart erhöhte Prognose für das laufende Jahr bestätigte Zachert auf der Hauptversammlung am vergangenen Freitag. "Sie sehen heute einen neu aufgestellten Konzern - profitabel, stabil, in den richtigen Märkten, mit den richtigen Produkten", erklärte Zachert mit breiter Brust den versammelten Anteilseignern. Wir folgen Warren Buffett und legen uns für eine halbe Position mit einem Abstauberlimit bei 65,50 Euro auf die Lauer.br/>

Dies ist ein Ausschnitt aus dem gestrigen Frankfurter Tagesdienst. br/>

