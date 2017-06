WIESBADEN (dpa-AFX) - Die Erzeugung von Fischen, Muscheln, Rogen und Kaviar in deutschen Zuchtanlagen ist im vergangenen Jahr deutlich um 20,3 Prozent auf etwa 32 400 Tonnen gestiegen. Grund war vor allem ein starker Zuwachs bei den Muschelerträgen um 65,4 Prozent auf rund 13 100 Tonnen, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Aufgrund natürlicher Bedingungen können die Muschelerträge von Jahr zu Jahr allerdings erheblich schwanken. Die Fischerzeugung in sogenannten Aquakulturbetrieben stieg leicht um 1,5 Prozent auf etwa 19 200 Tonnen. Bei Fischen dominierten Karpfen und Regenbogenforellen./mar/DP/stb

AXC0058 2017-06-01/08:58