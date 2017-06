Die Toshiba Tec Corporation (TOKYO:6588) stellt die weltweit ersten hybriden Multifunktionssysteme (MFP), die e-STUDIO5008LP Serie, vor, die sowohl herkömmliche schwarz/weiß-Ausdrucke als auch löschbare blaue Ausdrucke erstellen. Diese einzigartigen und umweltbewussten Produkte werden voraussichtlich ab Juli (abhängig vom jeweiligen Land) erhältlich sein.

