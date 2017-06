Induktive Sensoren verfügen über hohe Schaltfrequenzen und -genauigkeiten. Ihre Einteilung erfolgt nach bündig einbaubaren, quasi bündig einbaubaren und nicht bündig einbaubaren Geräten. Die induktiven Näherungsschalter eignen sich insbesondere für den Heavy-Duty-Einsatz, also für Applikationen mit extremen Bedingungen: Dazu zählen mechanische Belastungen wie starke Vibrationen sowie abrupte Schläge und Stöße oder hohe Schmutz- und Staubbelastungen. Auch feuchte Umgebungen, Öle mit hohen Kriecheigenschaften sowie aggressive Medien wie Laugen oder Säuren stellen hohe Anforderungen an die Sensorik. Weitere Anwendungsgebiete finden sich bei Applikationen mit hohen Drücken sowie Fertigungsverfahren unter Einsatz von Schweißapparaturen.

Temperaturgrenzen überschreiten

Schwierige Arbeitsbedingungen entstehen für die Sensoren ebenso aufgrund extremer Temperaturschwankungen beziehungsweise durch sehr hohe oder niedrige Temperaturen. Die induktiven Näherungsschalter des Sensor-Anbieters IPF Electronic decken einen Bereich von -60 bis 230 °C ab: Für die extremen Minusgrade, etwa in großen Kühlhäusern oder kalten Klimaregionen (Sibirien, Arktis, etc.), gibt es Sensoren, die über eine Grenztemperatur von -60 °C verfügen und zudem entsprechend der Schutzklassen IP68 beziehungsweise IP69K dicht und chemikalienbeständig sind.

In die andere Richtung der Quecksilbersäule stehen kompakte einteilige Systeme mit vollintegrierter Auswerteelektronik zur Verfügung - zum Teil komplett aus Stahl - die Temperaturen von bis zu 180°C standhalten. Diese Lösungen eignen sich beispielsweise für die Verschlusskontrolle von Spritzgusswerkzeugen oder zur Abfrage von Werkzeugen in Heißpressen, Klappen in Durchlauföfen, Weichenstellungen in der Fördertechnik von Heißteilen sowie für die Positionierung heißer Teile bei Handling und Transport.

Sind hinsichtlich hoher Einsatztemperaturen robustere Geräte gefordert, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...