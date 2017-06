NEW YORK (IT-Times) - US-Präsident Donald Trump will offenbar die USA aus dem Pariser Klimaabkommen herausführen und das Abkommen aufkündigen. In den nächsten Tagen soll eine Entscheidung fallen, so Trump via Twitter. Tesla- und SpaceX-Chef Elon Musk hat derweil angekündigt, sich im Fall eines Rückzugs...

Den vollständigen Artikel lesen ...