Entsprechend hat Schütz die Foodcert-IBCs und Fässer entwickelt. Sie gewährleisten umfassende Material-, Produkt- und Prozesssicherheit, die weit über den Standard hinausgeht. Suiker Unie aus den Niederlanden teilt dieses Qualitätsverständnis mit Schütz: Der Hersteller verpackt die Produkte seines umfangreichen Sortiments an trockenen und flüssigen Zuckersorten in diesen Gebinden.

"Sicherheit, Sauberkeit und Qualität sind die Säulen, die unser Unternehmen tragen - vom Rübenanbau auf dem Lande bis hin zum verpackten Zucker im Regal des Supermarkts", so Wim Peltenburg, QSHE-Koordinator bei Suiker Unie. Der international tätige Zuckerproduzent hat seinen Ursprung in der Fusion genossenschaftlich organisierter Zuckerfabriken in den Niederlanden Anfang des 20. Jahrhunderts. Inzwischen verfügt das Unternehmen über fünf Fabriken. In Dinteloord, Vierverlaten und Anklam werden Rüben zu Kristallzucker verarbeitet. Die Spezialitätenfabrik in Puttershoek produziert Basterdzucker, Puderzucker und Zuckerwürfel für Endverbraucher sowie die Industrie. Der Standort in Roosendaal stellt flüssige Zuckerprodukte wie zum Beispiel Sirup her. Die verschiedenen Sorten sind bestimmt für Kunden in den Niederlanden, werden aber auch nach Deutschland, Belgien, Frankreich, Italien und England exportiert.

Je nach Beschaffenheit transportieren die Niederländer ihren Zucker auch in Foodcert-Modellen von Schütz. "Etwa zehn Produkte unseres gesamten Sortiments verpacken wir in 1.000-Liter-IBCs dieser Linie, denn sie erfüllen unsere höchsten Ansprüche bezüglich Lebensmittelsicherheit und Hygiene", erklärt Wim Peltenburg. Ein weiteres Argument für die Transportverpackungen des Markführers: Die unterschiedlichen Sorten an Sirup des Zuckerfabrikanten haben eine hohe Dichte. Die Verpackung muss dafür ausgelegt sein, denn ein damit befüllter IBC kann schnell ein Gewicht von 1.400 kg erreichen. Schütz fertigt hierfür die passenden IBCs. Sie sind für Füllgüter mit einer physikalischen Dichte bis 1,9 zugelassen. Zur Steigerung der Stabilität werden diese Container zusätzlich mit Eckschonern ausgestattet.

Auch die niederländische Zucker Union verzeichnet einen Anstieg des öffentlichen Interesses an Lebensmitteln und deren Herstellung: "Unsere Produkte sind für die Nahrungsmittel- und sogar für die Pharmaindustrie bestimmt. Normen für diese Branchen greifen immer früher in die Supply Chain ein. Daher ...

