Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -



Verkauf in Höhe von 530.000 USD einer Auswahl von 29 Flaschen feiner und seltener Jahrgänge von The Macallan



Zum dritten Mal in 18 Monaten hat Le Clos am Flughafen Dubai International (DXB) mit The Macallan den Rekord für den größten Einzelverkauf im Duty Free-Bereich gebrochen. Nach dem Verkauf in Höhe von 500.000 USD im Dezember 2016 hat der Luxus-Einzelhändler mit Sitz in Dubai (Maritime and Mercantile International - im Besitz von MMI) eine Kollektion von 29 Flaschen des Single-Malt-Whiskys, der weltweit zu den nachgefragtesten zählt, verkauft.



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517176/Andrew_Day_Group_MMI.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517177/Macallan_Fine_Rare_1937.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517178/Macallan_Fine_Rare_1946.jpg )



(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/517180/Le_Clos_duty_free.jpg )







Zu dem jüngsten Verkauf gehören feine und seltene Jahrgänge von 1937 bis 1990. Er ist eine erneute Bestätigung der Position von Le Clos als einer der weltweit führenden Einzelhändler von The Macallan. Die viele Jahrgänge umfassenden exklusiven Kollektionen von Le Clos umfassen "Master of Photography", "The Golden Age of Travel", "The Macallan in Lalique" und "The Macallan Fine and Rare".



Andrew Day, Group Chief Executive Officer MMI, sagte zu dem rekordbrechenden Verkauf: "Mit The Macallan zum zweiten Mal in nur sechs Monaten einen weltrekordbrechenden Duty Free-Verkauf zu erzielen ist ein gewaltiger Meilenstein. Es bestätigt die Stärke unserer Partnerschaft, die Einzelhandelsumgebung von Weltrang von Le Clos und die Anerkennung der kultverdächtigen Natur von The Macallan selbst."



Day fügte hinzu: "Le Clos und The Macallan werden ihre Partnerschaft weiterentwickeln. Wir werden in Kürze den neu gestalteten Shop-in-Shop in unserem Flagship-Concourse A-Store im Flughafen Dubai International (DXB) eröffnen und damit sicherstellen, dass Le Clos die bevorzugte Destination für diejenigen bleibt, die symbolträchtige Sammlerstücke suchen, indem wir weiterhin den Standard für Luxususeinzelhandel für Reisende setzen."



Igor Boyadjian, Managing Director, Edrington Global Travel Retail, fügte hinzu: "Dieser jüngste rekordbrechende Verkauf ist ein Beweis für die kraftvolle und einzigartige Partnerschaft zwischen The Macallan and Le Clos. Es besteht nicht nur eine klare Abstimmung, wie man Verbraucher von Luxusspirituosen beliefert. Vielmehr besteht auch eine perfekte Verzahnung der Expertise von Le Clos im Bereich Luxuseinzelhandel mit dem Status von The Macallan als Spirituose von höchstem Luxus. Wir freuen uns darauf, diese Partnerschaft in der Zukunft zu stärken, und sind entschlossen, die Einzelhandelserfahrung für die Verbraucher kontinuierlich zu steigern, insbesondere an so wichtigen Standorten wie Dubai International Airport - wahrhaft eine Einrichtung von Weltklasseformat mit den allerhöchsten Standards."



Zu der Serie rekordbrechender Verkäufe und der andauernden Partnerschaft zwischen Le Clos, The Macallan und Dubai Airports meinte Eugene Barry, EVP Commercial and Communication Dubai Airports: "Dubai Airports freut sich, Gastgeber von Le Clos am Dubai International zu sein, und wir gratulieren Le Clos und The Macallan zu einem erneuten herausragenden Verkauf am DXB. Seit den Anfängen ist Le Clos ein wichtiger Partner, um Dubai Airports dabei zu helfen, den Passagieren im Bereich hochwertigen Einzelhandels für Reisende bedeutungsvolle Erfahrungen zu ermöglichen. Drei rekordbrechende Verkaufe innerhalb von nur 18 Monaten sind ein Beweis für den Erfolg und die Leistungsfähigkeit dieser Partnerschaft."



Der Kauf folgte kürzlichen rekordbrechenden und beträchtlichen Verkäufen:



Januar 2016: Le Clos stellt einen Rekord auf für einen einzelnen Verkauf im Bereich Einzelhandel für Reisende mit einer Auswahl an Whiskys von The Macallan der Jahrgänge 1938 bis 1974 im Wert von insgesamt 361.000 USD.



Dezember 2016: Le Clos bricht den eigenen vorherigen Rekord mit einem Verkauf in Höhe von 500.000 USD einschließlich The Macallan Fine and Rare der Jahrgänge 1937 bis 1990.



April 2017: Le Clos verkauft 29 Flaschen der The Macallan 18-Year-Old Vertical Collection. Der Verkauf umfasste alle Jahrgänge von The Macallan 18-Year-Old, die auch als 'The Iconic Macallan' der Zeit von 1958 bis 1986 bekannt sind, lange anerkannt als einer der feinsten Single-Malt-Whiskys weltweit.



Redaktionelle Hinweise



Über Le Clos



Le Clos ist bestrebt, kontinuierlich einzigartige Einkaufserlebnisse zu schaffen, und zwar durch das Angebot vieler der besten Weine und Spirituosen aus aller Welt, mit innovativen Dienstleistungen wie personalisierte Flaschenetikettierung und kostenlose Verkostungen im Store. Unser einzigartiger Concierge-Service ermöglicht Kunden, ihren Auftrag per Internet zu erteilen oder im Store vor Abflug. Ihre Einkäufe werden ihnen dann bei Ankunft am Flughafen Dubai International geliefert. Le Clos hat rund um die Uhr geöffnet, an 365 Tagen im Jahr, und ist im Besitz von MMI.



Le Clos hat innerhalb des Flughafens Dubai International sechs Geschäfte. Besuchen Sie http://www.leclos.net/ für Informationen zu Standorten und weitere Details.



OTS: Le Clos newsroom: http://www.presseportal.de/nr/115183 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_115183.rss2



Pressekontakt: Le Clos and Maritime & Mercantile International (MMI) Global Enquiries Andy Gould Group Marketing Manager +971-4-304-0400 andy.g@mmi.ae