Morgan Stanley senkt den Daumen für Tesla. Analyst Adam Jonas geht davon aus, dass der Elektroautopionier bis weit ins Jahr 2019 hinein noch rote Zahlen schreiben wird. Erst zehn Tage zuvor hat Goldman Sachs seine Verkaufsempfehlung erneuert. Das Kursziel sieht Analyst David Tamberrino bei 190 Dollar. Die Markteinführung des "Model 3" bleibt das wichtigste Ereignis für die Aktie des Elektroautobauers im Jahr 2017. Die Bruttogewinnmargen dürften sinken. Die durchschnittliche Markterwartung für das zweite Halbjahr erscheine hier viel zu hoch. Zudem dürfte der Verkauf des Model 3 zu Lasten des Absatzes des Model S gehen, so Tambarrino in einer Studie. Die Tesla-Aktie dagegen marschierte weiter nach oben und erreichte am Mittwoch ein neues Rekordhoch von 341 Dollar. Der Grund für den Höhenflug: Viele Anleger wetten nach wie vor auf eine erfolgreiche und schnelle Markteinführung des wichtigen Model 3. Model 3 kommt im Juli Schließlich hat Elon Musk für den Monat Juli die Auslieferung des Model 3 angekündigt. Der Elektroflitzer ist für den Tesla-Chef der Schlüssel zu einem nachhaltigen Erfolg von Tesla. Mit der abgespeckten Version des Luxusautos Model S will Musk den Massenmarkt aufmischen und bald mehr als eine Millionen Autos im Jahr verkaufen. Ehrgeizige Ziele, keine Frage. Bleibt die Frage, ob der Hochlauf der Produktion reibungslos klappen wird und wie es Tesla nachhaltig schaffen wird, Gewinn zu schreiben. Im punkto Batterietechnik gibt es bereits bessere Lösungen. So sorgen die Brüder Kreisel mit Sitz in Freistadt in. Atemberaubende Bewertung Tesla ist an der Börse inzwischen mit 58 Milliarden Dollar bewertet und damit wertvoller als die großen Amerikanischen Autobauer GM (51 Milliarden Dollar) oder Ford (44 Milliarden Dollar). Auch BMW ist mit umgerechnet XX Milliarden Dollar Die Tesla-Aktie ist derzeit nicht zu stoppen, das Papier in einem intakten Aufwärtstrend. Stoppkurs anheben Ohnehin ist es auch das große Bild das bei Tesla zählt. Die Produktion des Model 3, die Übernahme von Solarcity, die Powerwall - das Rund-um-Wohlfühl-Paket das Elon Musk irgendwann anbieten möchte, wenn man so will. Die Massenfertigung, die ehrgeizigen Ziele von Musk bergen hohe finanzielle Risiken, keine Frage. Mit einem Börsenwert von 56 Milliarden Euro ist Tesla sehr hoch bewertet. Es steckt eine immense Erwartungshaltung im Kurs drin. Wer investiert ist, lässt die Gewinne laufen. Der Stoppkurs wird auf 265 Dollar angehoben.

Den vollständigen Artikel lesen ...