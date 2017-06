Nvidia hat in dieser Woche sein Spezial-Notebook Max-Q vorgestellt. Das besondere an diesem Gaming-Laptop ist, dass er drei Mal dünner ist als vergleichbare Modelle. Zudem soll durch Spannungsregler eine Überhitzung verhindert werden. Kann die Aktie davon profitieren? Martin Weiß, stellvertretender Chefredakteur von DER AKTIONÄR schaut sich den Wert mal genauer an. Weitere Themen im Morning Briefing: Dow Jones, Amazon, DAX, Rocket Internet, EON, Uniper, Dt. Telekom.