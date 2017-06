Der Unternehmens- und Politikberater Roland Berger geht davon aus, dass Firmen in der Volksrepublik in zwei Jahrzehnten Deutschland einholen. "Unternehmen wie Tencent und Alibaba in der Volksrepublik haben schon gezeigt, dass sie herausragende Technologien und Internetdienstleistungen entwickeln können", sagte Berger dem "Handelsblatt".

China sei und bleibe ein wichtiger Markt für die deutsche Wirtschaft. Auch der Streit um Zwangsquoten für Elektroautos lasse sich lösen. "Ich sehe gute Chancen, dass es auch hier zu einer sinnvollen Partnerschaft kommen wird", sagte Berger. Chinas hohe Schulden und Überkapazitäten seien große Risiken.

"Um diese Risiken zu beherrschen, reguliert der Staat den Finanzsektor und andere Branchen", sagte Berger. Diese Kontrollen seien den mehr als 5.300 deutschen Firmen bewusst gewesen, als sie in China investiert haben. "Sie wussten von Anfang an, dass sie für ihren Markteintritt in China auch Technologie würden teilen müssen."