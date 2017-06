Quod tibi, hoc alteri, ne alteri quod non vis tibi. Was du nicht willst, dass man dir tu, das füg auch keinem andern zu. Das klassische Zitat wird auch Goldene Regel genannt. Sie findet sich nahezu wortgleich in vielen alten Kulturen weltweit. Mehr braucht es auch nicht für ein zivilisiertes Zusammenleben.

