Chinas Industrie schrumpft im Mai erstmals in elf Monaten

Die Industrie in China ist im Mai erstmals seit fast einem Jahr geschrumpft. Der von Caixin und Markit erhobene chinesische Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe sank im vergangenen Monat auf 49,6 Punkte von 50,3 Punkten im April. Damit ging die Produktionstätigkeit erstmals in elf Monaten zurück. Ein Stand oberhalb von 50 Punkten zeigt ein Wachstum an, ein Stand darunter signalisiert einen Abschwung.

Schweizer Wirtschaft setzt moderates Wachstum fort

Die schweizerische Wirtschaft hat im ersten Quartal 2017 ihr moderates Wachstum fortgesetzt. Wie das Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco) berichtete, wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) um 0,3 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Im Vergleich zum Vorjahr lag das BIP um 1,1 Prozent höher. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten einen Zuwachs um 1,2 Prozent erwartet. Der BIP-Deflator war erstmals seit 13 Quartalen höher als im entsprechenden Vorjahresquartal; er stieg um 0,8 Prozent.

Australische Einzelhandelsumsätze mit starker Erholung im April

Die starke Nachfrage nach Nahrungsmitteln hat im April für eine deutliche Erholung der Einzelhandelsumsätze in Australien geführt. Sie stiegen um 1,0 Prozent im Vergleich zu Vormonat, wie die australische Statistikbehörde mitteilte. Ökonomen hatten nur mit einem Anstieg von 0,3 Prozent gerechnet.

Weidmann: EZB sollte sich mit Anpassung der Forward Guidance befassen

Die Europäischen Zentralbank (EZB) sollte sich nach den Worten von Bundesbank-Präsident und Ratsmitglied Jens Weidmann angesichts der verbesserten wirtschaftlichen Aussichten der Eurozone allmählich mit der Frage auseinandersetzen, wann sie damit beginnen will, ihre geldpolitischen Stimulierungsmaßnahmen zurückzufahren. Weidmann unterstrich, dass sich nicht nur die Konjunkturaussichten gebessert hätten, sondern dass auch die jüngste Zunahme der Inflation voraussichtlich von Dauer sein dürfte.

Fed-Notenbanker Williams nimmt niedrige US-Inflation gelassen

Der Präsident der Federal Reserve Bank von San Francisco, John Williams, hat Sorgen über die eher schwache US-Inflation heruntergespielt und wiederholt, dass die US-Wirtschaft in diesem Jahr "drei oder vier Zinserhöhungen" verkraften könne. Am Rande einer Rede sagte der Währungshüter in Seoul, dass die Fed ihr Inflationsziel "ungefähr im nächsten Jahr" erreichen werde, da die Arbeitslosigkeit niedrig sei und das Lohnwachstum zunehme.

Beige Book: Langsameres Wachstum und weniger Zuversicht in einigen Regionen

Das Wirtschaftswachstum hat einer Erhebung der US-Notenbank zufolge in einigen Regionen der USA nachgelassen. Zudem blickten einige Unternehmen weniger zuversichtlich in die Zukunft, heißt es im jüngsten Konjunkturbericht "Beige Book" der Federal Reserve. Zwar hätten sich Unternehmen in der Mehrheit der Distrikte optimistisch geäußert, in einigen Distrikten schwinde die Zuversicht jedoch.

Brasilianische Zentralbank senkt Leitzins erneut

Die brasilianische Zentralbank hat ihre Zinsen erneut gesenkt. Vor dem Hintergrund der politischen Krise des Landes hat die Notenbank den Leitzins Selic um einen Prozentpunkt auf 10,25 Prozent reduziert. Sie begründete dies mit der schwächelnden Wirtschaft und der niedriger als erwarteten Inflation.

BoJ-Notenbanker verteidigt Lockerungsprogramm

BoJ-Ratsmitglied Yutaka Harada hat die geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen der Bank of America verteidigt. Er wies dabei Befürchtungen zurück, dass dabei das Vertrauen in die japanische Währung beschädigt werden könnte.

Deutsche Industrie will mehr Macht für Eurozone - Schäuble dagegen

Die deutsche Industrie macht sich für eine Stärkung der Eurozone mit mehr Kompetenzen auf Ebene der Währungsunion stark. Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verlangt außerdem eine vollständige Bankenunion mit einer gemeinsamen Einlagensicherung und stellt sich mit Ihren Forderungen gegen Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble (CDU) und weite Teile seiner Partei.

SPD-Gremien nominieren Schwesig für Sellerings Nachfolge im Nordosten

Die Gremien der SPD in Mecklenburg-Vorpommern haben die bisherige Bundesfamilienministerin Manuela Schwesig für das Amt der Ministerpräsidentin vorgeschlagen. Die Nominierung der Sozialdemokratin als künftige Regierungschefin sei einstimmig auf einer gemeinsamen Sitzung von Landesvorstand und Landesparteirat beschlossen worden, sagte ein Sprecher der Partei.

Britische Premierministerin May boykottiert TV-Debatte kurz vor der Wahl

Kurz vor der Parlamentswahl in Großbritannien hat sich Premierministerin Theresa May mit dem Boykott einer Fernsehdebatte Kritik zugezogen. May hatte stets gesagt, sie werde nicht an der BBC-Veranstaltung teilnehmen, und Oppositionsführer Jeremy Corbyn hatte erklärt, in dem Fall verzichte er ebenfalls. Nur Stunden vor der Live-Sendung am Mittwoch änderte er jedoch seine Meinung - und warf May vor, sie behandele die Wähler mit Geringschätzung.

Venezolanischer Bolivar verliert gegenüber Dollar 64,13 Prozent an Wert

Innerhalb weniger Stunden hat die venezolanische Währung gegenüber dem US-Dollar fast zwei Drittel an Wert verloren. Am Mittwochmittag (Ortszeit) mussten für einen Dollar 2.010 Bolivar gezahlt werden, davor waren es 721 Bolivar gewesen, wie einer der Direktoren der venezolanischen Zentralbank (BCV), Pedro Maldonado, mitteilte. Die Abwertung erfolgte bei einer Versteigerung der US-Währung durch die Regierung. Auf dem Schwarzmarkt werden in Venezuela rund 6.000 Bolívar für einen Dollar gezahlt.

Schulz geht Trump wegen drohender Abkehr vom Pariser Klimaabkommen an

SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz hat die drohende Abkehr der USA vom Pariser Klimaschutzabkommen schwer kritisiert. Es sei "fatal", wenn Donald Trump die Rettung des Weltklimas auf Kosten kurzfristiger wirtschaftlicher Interessen opfere, sagte Schulz am Abend auf dem Wirtschaftsempfang der SPD-Bundestagsfraktion. Die Welt habe nicht mehr viel Zeit, um den Kampf gegen die Erderwärmung aufzunehmen. "Es bringt Lasten mit sich, aber wir haben keine wirkliche Alternative", legte der SPD-Chef nach.

Trump verkündet Entscheidung zu Klima-Abkommen am Donnerstag

US-Präsident Donald Trump will seine Entscheidung über Verbleib oder Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen an diesem Donnerstag bekannt geben. Er werde sich um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) im Rosengarten des Weißen Hauses äußern, erklärte Trump am späten Mittwochabend (Ortszeit) im Kurzbotschaftendienst Twitter. Medienberichten zufolge hat sich Trump für einen Rückzug aus dem Abkommen vom Dezember 2015 entschieden.

Trumps Anwalt wegen Russland-Affäre vor Geheimdienstausschuss geladen

In der Russland-Affäre um die neue US-Regierung ist der Anwalt von Präsident Donald Trump vom Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses vorgeladen worden. Sowohl Michael Cohen als auch der frühere nationale Sicherheitsberater Michael Flynn bekämen eine Vorladung, teilte der Ausschuss in Washington mit.

Japan/Kfz-Absatz Mai +6,1% gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +2,0% (PROG: +1,9%) gg Vorjahr

Südkorea Verbraucherpreise Mai +0,1% (PROG: +0,1%) gg Vormonat

Südkorea Verbraucherpreise Kernrate Mai +1,4% gg Vorjahr, +0,3% gg Vormonat

Thailand Verbraucherpreise Mai -0,04% gg Vorjahr (PROG +0,04%)

Thailand Verbraucherpreise Mai +0,15% gg Vormonat (PROG +0,21%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,46% gg Vorjahr (PROG +0,50%)

Thailand Verbraucherpreise Kernrate Mai +0,01% gg Vormonat (PROG +0,05%)

