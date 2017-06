Elektrische Energie bereitstellen und an Verbraucher verteilen ist die Grundanforderung an die elektrische Verbindungstechnik. Was ab Mitte des 19. Jahrhunderts mit dem Errichten elektrischer Stromnetze für Beleuchtungen und kleinere elektrische Antriebe begann, ist heute auch bei hochkomplexen Schalt- und Steuerungsanlagen zentrales Thema. Damals war die Verbindungstechnik simpel. Kontaktiert wurde durch Verlöten oder durch Schraubverbindungen. Die Industrialisierung brachte dann eine rasche Evolution der Stromnetze mit neuen Möglichkeiten der Verteilung von Elektrizität hervor. Die elektrische Verbindungstechnik entwickelte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...