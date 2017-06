Die Homann Holzwerkstoffe GmbH verzeichnet eine hohe Nachfrage nach der neue Unternehmensanleihe 2017/22 (A2E4NW), deren jährlicher Kupon nun am unteren Ende der Vermarktungsspanne auf 5,25 Prozent festgelegt wurde. Das Mindestemissionsvolumen der Anleihe in Höhe von 35 Millionen Euro wurde bereits überschritten. Am kommenden Dienstag, den 06. Juni 2017, startet noch das öffentliche Angebot mit Zeichnungsmöglichkeiten über die Börse Frankfurt.

Zinskupon auf 5,25 Prozent p.a. festgelegt

Das kombinierte Orderbuch bestehend aus einem Umtauschangebot durch die Investoren der Homann-Anleihe 2012/17 (ISIN: DE000A1R0VD4) und einer Privatplatzierung an institutionelle Investoren durch die IKB Deutsche Industriebank AG (Sole Lead Manager) hat bereits frühzeitig das Mindestemissionsvolumen von 35 Millionen Euro überschritten, so die Emittentin. Vor dem Hintergrund dieser starken Nachfrage wird der Kupon mit 5,25 Prozent am unteren Ende der Vermarktungsspanne festgelegt.

