sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Donnerstag, 01.06.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 573 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

0,539 Euro		-0,482
-47,21 %
WKN: A117Q6 ISIN: KYG225371072 Ticker-Symbol: 7C3 
Aktie:
Branche
Internet
Aktienmarkt
ASIEN
1-Jahres-Chart
COGOBUY GROUP Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
COGOBUY GROUP 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,482
0,717
10:38
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
COGOBUY GROUP
COGOBUY GROUP Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
COGOBUY GROUP0,539-47,21 %