FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN
MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING
SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
COGOBUY GROUP DL-,0000001 7C3 KYG225371072
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017
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COGOBUY GROUP DL-,0000001 7C3 KYG225371072
AB/FROM ONWARDS 01.06.2017