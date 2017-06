Berlin (ots) - Bundesumweltministerin Barbara Hendricks (SPD) erwartet, dass die internationalen Bemühungen um den Klimaschutz weitergehen, auch wenn die USA aus dem Pariser Abkommen aussteigen.



"Paris ist nicht tot", sagte Hendricks am Donnerstag im rbb-Inforadio. Das hätten sich alle anderen Staaten versprochen. Den USA entstünden durch einen Ausstieg nur Nachteile. "Aktive Klimaschutzpolitik ist (...) Innovationspolitik", so die Ministerin. Wer sein Land "mehrere Jahre lang nicht mitmachen lässt, gerät ins Hintertreffen".



Hendricks verwies auch auf die Verantwortung der Länder des Nordens gegenüber denen auf der südlichen Halbkugel. Bei einem Ausstieg der USA drohe hier ein "Vertrauensverlust". Die Industrieländer müssten ihre Zusagen gegenüber denen einhalten, die am meisten unter dem Klimawandel leiden.



Mit Blick auf Donald Trump verwies Hendricks auf die begrenzte Amtszeit des US-Präsidenten und sagte: "... Acht Jahre würde das Weltklima auch noch überstehen ohne die Vereinigten Staaten".



