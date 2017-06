Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Hamm (pts012/01.06.2017/09:15) - Immer mehr Unternehmen stellen ihren Kunden einen kostenlosen WLAN-Zugang zur Verfügung. Doch bleiben vielseitige Potenziale für eine intensivere Kundeninteraktion im Umfeld des Gratis-Internetzugangs meist ungenutzt. Genau hier setzt die neugegründete LOOP21 GmbH an: Das deutsche Tochterunternehmen der österreichischen LOOP21 Mobile Net GmbH unterstützt seine Kunden bei der Bereitstellung individueller und ortsbezogener Informationsangebote über eine spezielle Web-Infrastruktur. Das Leistungsportfolio der LOOP21 GmbH richtet sich vor allem an Unternehmen aus Handel und Tourismus sowie an Transportdienstleister. "Noch immer belassen es zahlreiche Unternehmen bei der bloßen Bereitstellung eines WLAN-Zugangs, um den Aufenthalt für potenzielle Kunden attraktiver zu machen", sagt Christian Cramer, Geschäftsführer und Co-Gründer der LOOP21 GmbH. "Dabei lassen die Anbieter vielseitige Möglichkeiten ungenutzt, mit ihren Kunden im Kontext der WLAN-Nutzung direkt zu interagieren und das Customer Engagement zu erhöhen." Cramer hat die LOOP21 GmbH gemeinsam mit Sascha Konul gegründet. Konul ist bereits Prokurist des österreichischen Mutterunternehmens LOOP21 Mobile Net GmbH und mit dem Konzept dynamischer Mobile Device Landing Pages in Österreich und der Schweiz schon lange erfolgreich: "Ob im stationären Handel, in Tourismus und Kultur oder bei Public-Transportation-Dienstleistern - die Anwendungsszenarien für Location Based Marketing Services sind nahezu unerschöpflich", erklärt Konul. Mobile Services: Indoor Navigation und Webshop-Anbindung Das LOOP21-Prinzip: Nach dem Login über einen öffentlichen WLAN-Hotspot gelangt der Gast zu einer Mobile Device Landing Page, die je nach Standort des Smartphone-Users spezifisch gestaltet ist. Sie kann individuelle Inhalte wie etwa eine Indoor Navigation, Tools zur Kundenbefragung oder Shop-Zugänge beinhalten oder über aktuelle Aktionen und Rabatte informieren. "Diese Services wirken sich positiv auf die Kundenbindung aus, so dass sich die Investitionen in die Bereitstellung des WLAN-Netzes schnell amortisieren", sagt Konul. So können Retailer ihr stationäres Angebot beispielsweise direkt mit einer E-Commerce-Plattform verknüpfen und somit die Vorteile des stationären Handels mit denen des Online-Shoppings verbinden. Anbieter erhalten zudem die Möglichkeit, User mit personalisierten Produktempfehlungen zu versorgen und das Einkaufserlebnis dadurch aktiv zu begleiten. Im Bereich Tourismus und Kultur erhalten beispielsweise Besucher von Städten oder Museen je nach Standort nicht nur Informationen zu Sehenswürdigkeiten, sondern etwa auch Hinweise auf gastronomische Angebote in der Nähe. Außerdem bietet LOOP21 zugleich den Einstieg in effektive WLAN-Analytics, mit denen sich das Kaufverhalten bestimmter Kundengruppen auswerten lässt. Mit einer Ortungsfunktion können zudem die Kundenbewegungen erfasst werden. Davon profitieren die Anwender, indem sie beispielsweise ihr Personalmanagement effizient am tatsächlichen Bedarf ausrichten oder ihr Point-of-Sale-Marketing optimieren. Der Hauptsitz der neugegründeten LOOP21 GmbH liegt im westfälischen Hamm, ein weiteres Büro wurde in Leipzig eröffnet. Die gleichbeteiligten Gründer Christian Cramer, ebenfalls Geschäftsführer der Systemhaus Cramer GmbH, und Sascha Konul werden als Geschäftsführer fungieren. Weitere Informationen unter: http://www.loop21.de Über die Loop21 GmbH Die 2017 gegründete LOOP21 GmbH ist ein Spezialist für Location Based Marketing und WLAN-Analytics mit Hauptsitz im westfälischen Hamm. Das Unternehmen ist Teil der österreichischen LOOP21 Mobile Net GmbH. Mit rund 60 Mitarbeitern ist LOOP21 Ansprechpartner für das gesamte Spektrum ortsspezifischer Werbung und Informationsvermittlung auf WLAN-Basis. Dazu gehören unter anderem die Umsetzung und Pflege von Content, die Implementierung der Hardware sowie die Auswertung von Kundendaten. Zum Anwenderkreis zählen vor allem Kunden aus den Bereichen Tourismus, Handel und Transportation. Derzeit betreibt das Gesamtunternehmen 2000 Kommunikationssysteme in 18 Ländern. Pressekontakt: Wolfgang Frajuk Marketing Tel.: +43 (0)1 2929 699-98 E-Mail: w.frajuk@loop21.net (Ende) Aussender: LOOP21 Mobile Net GmbH Ansprechpartner: Wolfgang Frajuk Tel.: 01 2929 699-98 E-Mail: w.frajuk@loop21.net Website: www.loop21.net Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170601012

