SUNNYVALE, Kalifornien, USA -- (Marketwired) -- 06/01/17 -- eGain (NASDAQ: EGAN), der führende Anbieter von Cloud-Customer-Engagement-Lösungen, gab heute bekannt, dass eGain mit der Option, Daten in seiner in Deutschland basierten Cloud zu hosten, sein europäisches operatives Geschäft ausweiten wird.

"Unsere Unternehmenskunden und Partner in Deutschland haben uns nach einer eGain Cloud-Option innerhalb der Region gefragt. Wir sind froh, eine solche jetzt anbieten zu können", sagte Ashu Roy, CEO von eGain. "Wir freuen uns auf die Expansion unseres Unternehmens in Europas größte Volkswirtschaft."

"Mit der Cloud innerhalb der Region hat eGain ein deutliches Zeichen für sein Engagement auf dem deutschen Markt gesetzt. Das ist eine sehr positive Entwicklung", sagte Martin Wüthrich, CEO von Bucher + Suter, einem wichtigen eGain-Partner für Europa. "Dies wird uns dabei helfen, unseren Bestandskunden in Deutschland einen besseren Service zu bieten und Neukunden in Deutschland leichter zu akquirieren."

"Mit unserer tief integrierten Cisco plus eGain-Lösung profitieren immer mehr Unternehmen von innovativen und nahtlosen Omnichannel-Kapazitäten", sagte Erwin-Paul Bouma, Head of Sales, Customer Digital Experience, Cisco EMEAR. "eGains in Deutschland basierte Cloud macht den Innovationskonsum für den auf Datenschutz bedachten DACH-Markt sogar noch einfacher."

Weitere Informationen

eGain Cloud: http://www.egain.com/cloud/

eGain Customer Engagement Suite: http://hd.egain.com/wp-content/overviews/egain_overview.pdf

eGain Solve for Cisco: http://www.egain.com/egain-for-cisco/

Über eGain

eGains Customer-Engagement-Lösungen fördern die digitale Transformation führender Marken. Unsere erstklassig eingestuften Cloud-Anwendungen für Social, Mobile, Web und Kontaktzentren helfen unseren Kunden dabei, dem Endnutzer ein verbundenes Kundenerlebnis innerhalb einer Omnichannel-Welt anzubieten. Weitere Informationen über die eGain-Software finden Sie auf http://www.egain.com/products/

eGain hat seinen Hauptsitz in Sunnyvale, Kalifornien und ist operativ präsent in Nordamerika, EMEA und APAC. Weitere Informationen über uns finden Sie auf www.eGain.com oder rufen Sie uns an: +1-800-821-4358 (USA), +44-(0)-1753-464646 (EMEA) oder +91-(0)-20-6608-9200 (APAC).

eGain, das eGain-Logo und alle anderen eGain-Produktnamen und Slogan sind Marken oder eingetragene Marken der eGain Corp. in den USA und/oder in anderen Ländern. Alle anderen Unternehmensnamen und Produkte, die in dieser Pressemitteilung erwähnt werden, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Inhaber.





Ansprechpartner für Medien



Tim Cox

Zing PR im Namen der eGain Corporate

Telefon: 650-888-6116

E-Mail: press@egain.com



Jane Stewart

eGain Europe

Telefon: +44 (0)1635 800087 - Durchwahl 5118

E-Mail: press@egain.com