Das Papier von Deutsche Telekom präsentiert sich heute deutlich schwächer (-2,8%). Anleger müssen sich aber keine Sorge über schleche Nachrichten oder ähnliches machen, denn die T-Aktie notiert heute "ex-Dividende", also reduziert um den Dividenden-Abschlag in Höhe von 0,60 Euro pro Aktie. In den Handel gestartet ist Deutsche Telekom bei 17,19 Euro (Kursverlust am 31.05.2017...

Den vollständigen Artikel lesen ...