Komplett überarbeitet und optimiert präsentiert sich ab Juni das Internetportal www.leben-mit-ms.de und vervollständigt damit das umfassende Informations- und Serviceangebot für Menschen mit Multiple Sklerose (MS). Aufbau und Design orientieren sich am informativen wie lesefreundlichen Magazin-Stil. Die Besucherinnen und Besucher erwartet ein umfangreiches Serviceangebot zum Lesen und Herunterladen. Fürs schnelle Nachschlagen bietet das Portal zudem Informationen in Form eines Online-Lexikons - individuelle Fragen beantwortet ein hochkarätig besetzter Expertenrat. Wer alle neuen Themen im Blick behalten will, kann sich per monatlichem Newsletter-Service über die Highlights informieren lassen.



Weiteres Kernstück neben der Website ist die zugehörige Facebook-Community @MSLeben. Diese zählt ein halbes Jahr nach Gründung bereits mehr als 7.000 Follower und hat sich somit in kürzester Zeit zur größten Social Media-Gemeinschaft zum Thema Multiple Sklerose entwickelt. Dieses digitale Ökosystem für MS-Betroffene ist ein Service des führenden Wissenschafts- und Technologieunternehmens Merck. Das Unternehmen wird dadurch zum Vorreiter in der Patientenkommunikation.



"Die unterschiedlichen Kanäle dieses digitalen Ökosystems speisen sich gegenseitig: So haben die Besucherinnen und Besucher auf Facebook beispielsweise vielfältige Gelegenheiten sich einzubringen - indem sie etwa die wöchentlich erscheinenden Magazin-Artikel der Website kommentieren, sich an Umfragen beteiligen oder sich untereinander austauschen. Für das Team von Leben mit MS ergeben sich durch den direkten Kontakt zur Community wertvolle Impulse und häufig sogar konkrete Themenwünsche", erklärt Dr. Michael Hübschen, Director Medical Affairs von Merck.



Neu: Patientenkommunikation für Menschen



Nicht der Patient, sondern der Mensch steht bei 'Leben mit MS' im Mittelpunkt. Damit bietet Merck einen völlig neuartigen Weg in der Patientenkommunikation. Im Gegensatz zu anderen Online-Angeboten für chronisch kranke Menschen setzt Leben mit MS neben fundierten Informationen und News zu Krankheit, Forschung und Therapie auf einen bunten Mix aus Themen und inspirierenden Geschichten, die für Menschen mit MS von Interesse sind: Kinderwunsch, Familienleben, Berufstätigkeit, Hobbys, Sport, Urlaub und viele mehr. Die MS wird selbstverständlich berücksichtigt, steht jedoch niemals im Vordergrund. Leben mit MS folgt damit dem Motto 'Frei und selbstbestimmt leben mit MS'.



Multiple Sklerose ist die häufigste Erkrankung des zentralen Nervensystems bei jungen Erwachsenen - der Generation der 'Digital Natives', die sich vorwiegend im Internet informiert und auf Facebook zuhause ist. Durch 'Leben mit MS' hat Merck für diese Zielgruppe ein passgenaues Angebot entwickelt, das die Patientinnen und Patienten in ihrem Alltag abholt und konkrete Informationen und Hilfestellung bietet. Die Erfahrung aus mehr als zwei Jahrzenten erfolgreicher MS-Forschung bilden für Merck die Grundlage, um neue, zielgerichtete Behandlungsoptionen zu entwickeln und die bestehenden Therapien weiter zu optimieren. Das erklärte Ziel: Das Fortschreiten der Erkrankung stoppen und die therapeutische Belastung so zu reduzieren, dass Menschen mit MS ihren Alltag frei und selbstbestimmt gestalten können.



