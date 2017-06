Bad Marienberg - Henkel (ISIN DE0006048432/ WKN 604843) hat erfolgreich eine Anleihe am Eurodollar-Markt in Höhe von 600 Mio. US-Dollar platziert, so das Unternehmen in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Die Anleihe hat eine Laufzeit von drei Jahren und ist am 12. Juni 2020 fällig. Der Coupon beträgt 2,0 Prozent. Das Settlement ist für den 12. Juni 2017 vorgesehen.

