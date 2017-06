APA ots news: Florian Greger übernimmt die Leitung von Investor Relations der OMV - BILD

Wien (APA-ots) - Florian Greger (47) wird zum 1. Juni 2017 als Vice President die Leitung von Investor Relations des OMV Konzerns übernehmen. Er folgt damit Magdalena Moll, die die Abteilung zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin Corporate Affairs OMV bisher geführt hat. Florian Greger wird in seiner Funktion an Magdalena Moll berichten.

Florian Greger blickt auf eine fast 20-jährige Karriere in der Chemischen Industrie zurück: 1999 trat er in die BASF in Ludwigshafen, Deutschland ein und hatte dort zunächst verschiedene Funktionen im Kunststoffbereich.

2009 wechselte Florian Greger in die Investor Relations Abteilung der BASF und war dort unter anderem als Deputy Head of Investor Relations tätig. 2013 ging Florian Greger in die USA, wo er als Director Investor Relations der BASF Corporation in New Jersey für die Region Nordamerika verantwortlich war. Ende 2015 übernahm er als Director die Leitung des Business Managements Diols & Derivatives Nordamerika.

Florian Greger studierte Chemie in Heidelberg, Deutschland und hat nach seinem Diplom einen MBA in Belgien und Spanien abgeschlossen.

Hintergrundinformation: OMV Aktiengesellschaft

Die OMV fördert und vermarktet Öl & Gas, innovative Energielösungen und hochwertige petrochemische Produkte - in verantwortlicher Weise. Mit einem Konzernumsatz von EUR 19 Mrd und einem Mitarbeiterstand von rund 22.500 im Jahr 2016 ist die OMV Aktiengesellschaft eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. Im Bereich Upstream verfügt die OMV über eine starke Basis in Rumänien und Österreich und ein ausgeglichenes internationales Portfolio. 2016 lag die Tagesproduktion bei rund 311.000 boe/d. Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio Tonnen und mit Ende 2016 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2016 hat die OMV in etwa 109 TWh Gas verkauft.

