Noch vor wenigen Wochen markierte das Wertpapier von Merck ein frisches Rekordhoch bei 115,20 Euro, hat sich mittlerweile aber deutlich von dieser Marke entfernt. Der aktuelle Pullback bietet auf der anderen Seite aber hervorragende Long-Chancen, sobald der Rücklauf abgeschlossen wird.

Übergeordnet lässt sich in der Merck-Aktie ein langfristiger Aufwärtstrend einzeichnen, der bis April 2015 auf ein vorläufiges Hoch von 111,85 Euro aufwärts reichte. Anschließend gerieten die Aktienmärkte unter Druck, Merck gab im Zuge dessen bis Februar 2016 auf die 200-Wochenlinie um 70,68 Euro nach. Erst in diesem Bereich folgte eine Stabilisierung, sowie anschließende Trendwende zurück an das Widerstandsniveau um 100,00 Euro. Gegen Ende vergangenen Jahres formierten sich Bullen schließlich neu und erzwangen im Dezember einen Ausbruch darüber. Die Folge waren weitere Kursgewinne bis auf ein Rekordhoch von 115,20 Euro bis Mitte letzten Monats. Lange konnten sich die Kursnotierungen auf diesem Niveau jedoch nicht halten und setzte zu einem größeren Pullback an. Dieser könnte ...

