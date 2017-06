01.06.2017 Zugemailt von / gefunden bei: OMV (BSN-Hinweis: Lauftext im Original des Aussenders, Titel (immer) und Bebilderung (oft) durch boerse-social.com aus dem Fotoarchiv von photaq.com) Florian Greger übernimmt die Leitung von Investor Relations der OMV Florian Greger (47) wird zum 1. Juni 2017 als Vice President die Leitung von Investor Relations des OMV Konzerns übernehmen. Er folgt damit Magdalena Moll, die die Abteilung zusätzlich zu ihrer Funktion als Leiterin Corporate Affairs OMV bisher geführt hat. Florian Greger wird in seiner Funktion an Magdalena Moll berichten. Florian Greger blickt auf eine fast 20-jährige Karriere in der Chemischen Industrie zurück:...

Den vollständigen Artikel lesen ...