FRANKFURT (Dow Jones)--Stabile Kurse prägen den frühen Aktienhandel am Donnerstag. Die nachträgliche Korrektur des Chicago-Einkaufsmanagerindex am Mittwochabend stützt etwas. Irrtümlich war am Nachmittag zunächst ein schwächerer Indexwert für Mai gemeldet worden, woraufhin die Aktienmärkte nachgaben. Der Umfragewert wurde dann aber nach Börsenschluss in Europa nach oben korrigiert. Der DAX legt um 0,3 Prozent auf 12.648 Punkte zu und der Euro-Stoxx-50 handelt 0,2 Prozent fester bei 3.562. Am Nachmittag steht in den USA die Veröffentlichung des ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe an.

Der Goldpreis und der Yen geben leicht nach, was Händler als Hinweis auf eine intakte Risikoneigung an den Märkten werten, die tendenziell für Aktien spreche. Die Feinunze Gold verliert 0,3 Prozent auf 1.267,80 US-Dollar. Der Euro hält sich zum Dollar mit 1,1238 nahe den jüngsten Höchstkursen, am Anleihemarkt bewegen sich die Kurse seitwärts.

Kein Störfeuer bei Linde erwartet

Am Aktienmarkt gibt der Index der Banken um 0,2 Prozent nach, nachdem die US-Banken JP Morgan und die Bank of America von schwächeren Handelsgeschäften gesprochen haben. Deutsche Bank büßen nach dem kräftigen Vortagesminus weitere 1,1 Prozent ein.

Linde steigen um 1,3 Prozent. Die drohende Eskalation im Aufsichtsrat um die Fusion mit Praxair ist offenbar abgewendet, wie die FAZ berichtet. Auf der alles entscheidenden Aufsichtsratssitzung am Donnerstag werde es keine Kampfabstimmung geben, die Zustimmung zur Fusion dürfte glatt über die Bühne gehen.

Der österreichische Stahlproduzent Voestalpine hat den Gewinn im vierten Quartal stark gesteigert und erhöht die Dividende. Der Kurs verteuert sich um 2,5 Prozent. Thyssenkrupp verlieren dagegen 0,7 Prozent. Drei der fünf Konzernsparten hätten Probleme, mit der Konkurrenz mitzuhalten, berichtet die Rheinische Post und beruft sich auf eine interne Analyse von Thyssenkrupp.

Uniper-Spekulation hält sich

Zur Eon-Tochter Uniper kursiert weiter die Spekulation, die finnische Fortum könne an dem konventionellen Energieerzeuger Interesse haben. Uniper steigen um 3 Prozent. Eon legen um 0,3 und Fortum um 1,6 Prozent zu.

Ein positiver Kommentar der Societe Generale zur Lufthansa lässt deren Aktien um 1,5 Prozent zulegen. Hamburger Hafen gewinnen 3,9 Prozent. Die Bank HSBC hat die Aktien von Hamburger Hafen von "Halten" auf "Kaufen" erhöht. In der Branche ziehen aber auch Hapag-Lloyd und Moeller-Maersk um rund 0,7 Prozent an. Eher positiv für die Branche werten Händler die bevorstehende Insolvenz der Hamburger Reedereigruppe Rickmers. "Alles, was für eine Bereinigung und Konsolidierung in der Branche sorgt, dürfte gut ankommen", sagt ein Händler. Es gebe noch zuviele Kapazitäten und Mitspieler am Markt.

Erneut handeln einige Papiere ex Dividende. Unter anderen schütten die Deutsche Telekom, die Aareal Bank und der Roboterhersteller Kuka Dividenden aus, was bei den Kursen für deutliche Abschläge sorgt.

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.562,91 0,23 8,32 8,28 Stoxx-50 3.223,51 0,13 4,25 7,07 DAX 12.657,40 0,34 42,34 10,25 MDAX 25.339,50 0,84 211,04 14,20 TecDAX 2.299,65 0,45 10,39 26,93 SDAX 11.163,09 0,48 52,87 17,27 FTSE 7.543,50 0,31 23,55 5,61 CAC 5.304,92 0,40 21,30 9,10 Bund-Future 162,23 0,08 0,94 DEVISEN zuletzt +/- % Do, 8:28 Mi, 17:08 % YTD EUR/USD 1,1230 -0,02% 1,1233 1,1243 +6,8% EUR/JPY 124,68 -0,01% 124,69 124,34 +1,4% EUR/CHF 1,0889 +0,02% 1,0888 1,0885 +1,7% EUR/GBP 0,8727 -0,17% 0,8742 1,1480 +2,4% USD/JPY 111,02 +0,02% 111,00 110,61 -5,0% GBP/USD 1,2871 +0,17% 1,2849 1,2908 +4,3% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 48,91 48,32 +1,2% 0,59 -13,8% Brent/ICE 51,36 50,76 +1,2% 0,60 -12,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.267,11 1.268,60 -0,1% -1,49 +10,1% Silber (Spot) 17,30 17,34 -0,3% -0,05 +8,6% Platin (Spot) 944,60 948,50 -0,4% -3,90 +4,5% Kupfer-Future 2,58 2,58 -0,2% -0,00 +2,3%

Kontakt zum Autor: benjamin.krieger@wsj.com

DJG/bek/gos

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 03:57 ET (07:57 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.