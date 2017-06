Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Frankfurt am Main/Shenzhen (pts017/01.06.2017/10:00) - Das Frankfurter Unternehmen aescuvest ist die erste europäische Crowdinvesting-Plattform, die sich auf den innovationsstarken Gesundheitsmarkt spezialisiert hat. Nach der positiven Unternehmensentwicklung in Deutschland wird das Unternehmen 2017 sowohl Gründer als auch Investoren in neuen Zielregionen ansprechen. Den Anfang macht ein wichtiger Deal mit einem chinesischen Partner: Gemeinsam mit dem Medical Valley Europäische Metropolregion Nürnberg hat aescuvest Mitte Mai in China eine Absichtserklärung mit dem Unternehmen Shenzhen Touwho Network & Fund unterzeichnet. "Touwho" ist Chinas größte Crowdfunding-Plattform für Medizin und Biotechnologie. Die Vorteile der Partnerschaft liegen für aescuvest-Geschäftsführer Dr. Patrick Pfeffer auf der Hand: "Start-ups und Gründer, die bei uns Kapital für die Weiterentwicklung ihrer Produkte einsammeln wollen, erhalten künftig auf Wunsch auch Unterstützung beim Markteintritt in China." Dieser werde von vielen Start-ups angestrebt, da China als starkes Wachstumsland gerade im Healthcare-Bereich derzeit ein attraktiver Absatzmarkt ist. Gleichzeitig gebe es vieles zu beachten, bevor ein Markteintritt dort gelingen könne: "Angefangen von einer guten juristischen und wirtschaftlichen Beratung gibt es viele Gepflogenheiten, die Unternehmer kennen und an die sie sich halten müssen. Ein lokaler Partner vor Ort kann hier die Aufbauarbeit enorm erleichtern." Investmentchancen in beiden Ländern nutzen Entscheiden sich Gründer für eine Finanzierung über aescuvest, können sie künftig ihre Projekte wahlweise auch auf der chinesischen Plattform Touwho platzieren und um Kapital chinesischer Investoren werben. Damit ist eine wichtige Voraussetzung für den langfristigen wirtschaftlichen Erfolg - die Bekanntheit des Produkts im chinesischen Markt - bereits erfüllt. Auch umgekehrt funktioniert die Partnerschaft: aescuvest bietet chinesischen Gründern künftig die Möglichkeit, ihre Produkte und Geschäftsideen aus dem Healthcare-Bereich auf aescuvest.de zu präsentieren und damit europäische Investoren anzusprechen. Mit-Unterzeichner der Absichtserklärung ist das Medical Valley, in dem sich Akteure aus Wirtschaft, Wissenschaft, Gesundheitsversorgung und Politik zusammengeschlossen haben. Das Medical Valley hat bereits ein Projekt in China gestartet, mit dem deutschen Medizintechnik-Unternehmen der Markteintritt in dem Wachstumsland erleichtert werden soll. Jörg Trinkwalter, Mitglied der Geschäftsleitung bei Medical Valley, freut sich über die künftige engere Zusammenarbeit mit den chinesischen Partnern: "Die Unterzeichnung der gemeinsamen Absichtserklärung ist ein wichtiger Schritt und ein deutliches Signal an den deutschen Medtech-Sektor. Die Relevanz des asiatischen Marktes steigt von Jahr zu Jahr. Mit der Kooperation unterstützen wir Unternehmen, die diese Entwicklung für ihre Expansion nutzen wollen, und leisten Starthilfe." Kein Ausverkauf deutscher Technologien "Wir haben uns auf ein gemeinsames Vorgehen verständigt, das den vielfach diskutierten Ausverkauf deutscher Technologien verhindert. Ziel ist es, europäischen Unternehmen ein zweites Standbein im attraktiven chinesischen Markt zu bieten und umgekehrt auch chinesische Gründer und deutsche Investoren zu verbinden", so Dr. Patrick Pfeffer nach Unterzeichnung der Absichtserklärung. Die Vertreter der beteiligten Unternehmen aus Deutschland und China hatten sich Mitte Mai 2017 in Shenzhen in der Provinz Guangdong getroffen. Anlässlich der gemeinsamen Partnerschaft wurde dort das neue International Co-Innovation Center for Advanced Medical Technology (ICCAMT) eröffnet. (Ende) Aussender: aescuvest GmbH Ansprechpartner: Dr. Patrick Pfeffer Tel.: +49 69 25474164-4 E-Mail: presse@aescuvest.de Website: www.aescuvest.de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20170601017

(END) Dow Jones Newswires

June 01, 2017 04:00 ET (08:00 GMT)