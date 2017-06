Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Bei dünnem Nachrichtenaufkommen halten sich die Ausschläge der einzelnen Titel aber in engen Grenzen. Insgesamt fehlen dem Markt entscheidende Impulse für eine klare Richtung. Die Vorgaben aus den USA sind in etwa neutral, dafür zeigten sich in China und vor allem in Japan die Aktien am Donnerstag stärker. In Marktkreisen wird wieder vermehrt auf die rekordtiefen Stände der als "Angstbarometer" verstandenen Volatilitätsindizes hingewiesen, was als Warnung an die zu sorglosen Investoren verstanden wird.

Andererseits wird die aktuelle Seitwärtstendenz von Markttechnikern als normale Reaktion auf die starken Gewinne von April und Mai gesehen, so dass der SMI nach einer Verschnaufpause wieder den Vorwärtsgang einlegen könnte. Zum am Vorabend vom Fed publizierten Konjunkturbericht "Beige Book" hiess es im Handel, dass die Wirtschaft in den USA zwar nicht auf vollen Touren laufe, dass sie aber dennoch robust genug für eine Zinserhöhung im Juni sei. Ein Mitglied der US-Notenbank Fed hat in diesem Zusammenhang an einer Veranstaltung in Asien verlauten lassen, dass das Fed die Zinsen im laufenden Jahr gar drei oder viermal anheben könnte.

Der Swiss Market Index (SMI) verzeichnet um 09.30 Uhr ein Plus von 0,25% und steht bei 9'039,45 Punkten. Der 30 Aktien umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ...

