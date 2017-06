Um zu verhindern, dass elektromagnetische Strahlung (EMI) in ein Elektronikgehäuse eindringt oder dieses verlässt, muss eine EMI-Dichtung zwischen Gehäuseöffnung und Abdeckung angebracht werden. Kommt das Gerät jedoch in einer Umgebung mit hoher Luftfeuchtigkeit oder auf See zum Einsatz, muss auch der Korrosionsschutz mit berücksichtigt werden. Korrosion kann die EMI-Abdichtung beeinträchtigen und unerwünschte Auswirkungen wie zunehmende Störanfälligkeit und schlechtere Abdichtung zur Folge haben.

Galvanische Korrosion

Für Entwickler, die eine kontinuierliche elektrische Leitfähigkeit über Nahtstellen und fehlerhafte Übergänge eines Elektronikgehäuses sicherstellen müssen, bietet eine EMI-Dichtung die Lösung. Solche Dichtungen sind mit einem leitfähigen Metallnetz, zum Beispiel aus einer Nickel-Kupfer-Legierung (Monel) oder einem Elastomer mit leitfähigen Füllstoffteilchen (Filler-Partikeln) ausgestattet. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...