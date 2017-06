Anhaltende Übernahmespekulationen haben die Aktien von Uniper den zweiten Tag in Folge angetrieben. Die Papiere der durch die Abspaltung der Energieerzeugungssparten Wasser, Kohle und Gas des E.ON-Konzerns entstandenen Gruppe legten am Donnerstag 4,4 Prozent auf 18,12 Euro zu. Damit lagen sie erneut an der Spitze des Nebenwerteindex MDax.

Den vollständigen Artikel lesen ...