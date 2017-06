Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt notiert am Donnerstag im frühen Handel etwas fester. Bei dünnem Nachrichtenaufkommen halten sich die Ausschläge der einzelnen Titel aber in engen Grenzen. Insgesamt fehlen dem Markt entscheidende Impulse für eine klare Richtung. Die Vorgaben aus den USA sind in etwa neutral, dafür ...

Den vollständigen Artikel lesen ...