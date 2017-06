IRW-PRESS: Carl Data Solutions: Carl Data Solutions Inc.: Region Northern Rockies entwickelt individuelle App zur Verwendung mit FlowWorks-Software von Carl

Vancouver (British Columbia), 1. Juni 2017. Carl Data Solutions Inc. (CSE: CRL, FSE: 7C5, OTC: CDTAF), ein Entwickler von Big-Data-as-a-Service- (BDaaS)-basierten Lösungen für Datenintegration, Business Intelligence und industrielle Internet-der-Dinge- (iIdD)-Anwendungen, vergrößert weiterhin sein Angebot zur Wasserdurchfluss- und Dammüberwachung. Der regionale Bezirk (Regional Municipality) Northern Rockies hat eine individuelle App zur Überwachung der Wasserverteilung und von Staubecken entwickelt, die über die FlowWorks Inc.-Programmierschnittstelle für einfachen Zugriff auf die Software von Carl eingebunden ist.

Der regionale Bezirk Northern Rockies hat das FlowWorks-Wasserüberwachungssystem als Ergänzung seines SCADA-Systems bereits früh eingeführt. In den vergangenen sieben Jahren wurde FlowWorks zur Überwachung der regionalen Wasserverteilung und des regionalen Staubeckens eingesetzt, um sicherzustellen, dass ausreichend Wasser für Hausbesitzer, die Bewässerung und die Brandbekämpfung verfügbar ist. Es unterstützt auch das Personal der Wasseraufbereitung bei der Erfassung des täglichen Verbrauchs. Außerdem ermöglicht es Endverbrauchern, ihre eigenen Berichte zu erstellen, wodurch technische Dienstleister entlastet werden und sich um andere Angelegenheiten kümmern können. Mit FlowWorks benötigt man keine große IT-Abteilung mehr, sagte Technology Services Manager Rob Blain. Wir verfügen nun über Instrumente, die zuvor nur größeren Gemeinden zur Verfügung standen.

Da das Staubecken 24 Stunden am Tag, sieben Tage pro Woche von der Gemeinde überwacht wird, wollte das Technology Services-Team den Prozess vereinfachen. Sie wollten, dass Wasserbetreiber in der Lage sind, rasch und zuverlässig zu erfahren, was die wichtigsten Betriebswerte sind, ohne sich dabei auf einer Website anmelden oder sich Passwörter merken zu müssen. Diese Anwendung begann mit einer Anregung eines Vertreters unseres Wasseraufbereitungspersonals, der sagte: Wäre es nicht schön, wenn wir alle wichtigen Werte auf einem Bildschirm sehen könnten? Wir nahmen uns diese Anregung zu Herzen und entwickelten eine Anwendung, um die gewünschte Gesamtansicht bereitzustellen, sagte Blain. Wir sind nun in der Lage, Fragen zur Nutzung schneller, mit höherer Genauigkeit und nahezu in Echtzeit zu beantworten.

Greg Johnson, CEO von Carl, sagte: Wir ersuchen unsere Kunden, weiterhin das Potenzial von FlowWorks zur Vereinfachung von Betrieben und zur Zeiteinsparung zu entdecken. Staubecken, Bergeteiche und Dämme sind hervorragende Anwendungsbereiche für unsere Sensordatenüberwachungs-, Bericht- und Alarmfunktionen.

Über FlowWorks

FlowWorks ist eine effiziente Software-as-a-Service (SaaS)-Anwendung zur Sammlung, Überwachung und Analyse sämtlicher Arten von umweltrelevanten Daten. FlowWorks ist im Vergleich zu anderen Software-Konkurrenzprodukten flexibel, leistbar und einfach in der Anwendung.

Die FlowWorks-Anwendung hat die einzigartige Fähigkeit, Daten aus allen Arten von Kontroll-, Mess- und Sensorgeräten, SCADA-Systemen und anderen öffentlichen und privaten Datenquellen zu sammeln und diese Daten zu einer einzigen Plattform zusammenzuführen. Damit wird eine umfassende Analyse und Berichterstattung möglich, die dem Endverbraucher Zeit und Geld sparen hilft.

Weitere Informationen zur FlowWorks-Anwendung finden Sie auf www.FlowWorks.com.

Über Carl Data Solutions Inc.

Carl Data Solutions Inc. richtet sein Hauptaugenmerk auf die Bereitstellung der nächsten Generation von Datenerfassungs-, -speicherungs- und -analyselösungen für Datenzentren. Angesichts seiner jüngsten Erwerbe - FlowWorks Inc., ein Unternehmen, das seine Kunden dabei unterstützt, alle Arten von Umweltdaten über eine leistungsstarke Plattform für die Datenerfassung, -überwachung und -analyse sowie Berichte-Tools zu analysieren und zu verstehen, sowie ETS - entwickelt Carl Data weiterhin Anwendungen, die mit neuen cloudbasierten Massenspeicher-Dienstleistungs- und Analyse-Tools (Big-Data-as-a-Service - BDaaS) kompatibel sind.

Die Entwicklungsplattform von Carl Data bietet die nahezu unbegrenzte Speicherung aller Arten von Daten. Diese Technologie ermöglicht es Carl Data, moderne Anwendungen für die Überwachung, Berichte und die Analyse zu entwickeln. Diese Methoden von Carl zur Datenerfassung und -speicherung ermöglichen es dem Unternehmen, smarte Software-as-a-Service (SaaS)-basierte Anwendungen zu entwickeln, die Daten aus vielen unterschiedlichen Quellen erfassen können und tiefe Einblicke zu Entscheidungsfindungszwecken gewähren.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.carlsolutions.com.

Im Namen des Board of Directors,

Greg Johnston President, Chief Executive Officer, Director Carl Data Solutions Inc.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:

Kimberly Bruce Corporate Communications Carl Data Solutions Inc. Telefon: (778) 379-0275 E-Mail: kimberly@carlsolutions.com

