FRANKFURT (Dow Jones)--Die Industrie im Euroraum hat im Mai ihre Schlagzahl weiter erhöht. Produktion und Auftragseingang legten so kräftig zu wie zuletzt vor rund sechs Jahren, was den stärksten Jobaufbau in der 20-jährigen Umfragegeschichte nach sich zog. Der Einkaufsmanagerindex (PMI) für den Sektor legte auf 57,0 Punkte zu, wie das IHS Markit Institut bei einer zweiten Veröffentlichung mitteilte.

Schon bei der ersten Veröffentlichung war ein Wert von 57,0 Zählern ausgewiesen worden, Volkswirte hatten eine Bestätigung erwartet. Im April hatte der Index bei 56,7 Punkten gelegen. Ab 50 Zählern signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum.

"Dass der Aufschwung von einem dermaßen starken Beschäftigungsanstieg begleitet wird, zeigt, dass sich immer mehr Unternehmen weniger auf Kostensenkungen als vielmehr auf Investitionen in Wachstum konzentrieren - was wiederum den Ausblick in der gesamten Eurozone beflügelt", sagte IHS-Markit-Chefökonom Chris Williamson.

Die Ergebnisse basieren auf der Befragung von rund 3.000 Industrieunternehmen aus Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, den Niederlanden, Österreich, Irland und Griechenland. Diese Länder repräsentieren etwa 90 Prozent der industriellen Geschäftstätigkeit in der Eurozone.

June 01, 2017 04:09 ET (08:09 GMT)

