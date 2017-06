Liebe Trader,

Mit einem Kursaufschlag von knapp vier Prozent im heutigen Handel mausert sich das aus der E.ON-Gruppe hervorgegangene Energieunternehmen Uniper an die Spitze des M-Dax Index und beeindruckt aus technischer Sicht mit der weiter anhaltenden Kursstärke. Doch so stark auch die letzten Kursgewinne gewesen sind, unterliegt auch diese Aktie gewissen Regularien. Da wäre z.B. die seit Börsengang an bestehende obere Trendkanalbegrenzung um grob 18,50 Euro zu nenen, die im gestrigen Handel bereits für einen deutlichen Dämpfer gesorgt hat. Nichtsdestotrotz nahmen sich Käufer die Aktie im heutigen Handel erneut zur Brust und schieben sie ganz klar wieder an die aktuellen Jahreshochs von 18,30 Euro an. Sollte tatsächlich ein nachhaltiger Ausbruch über das Widerstandsniveau bestehend aus der obere Trendkanalbegrenzung gelingen, so dürfte sich die aktuelle Aufwärtsbewegung noch einmal beschleunigen und erfordert seitens der Marktteilnehmer ein rasches Handeln, sofern auf Long-Positionen gesetzt werden soll. Ansonsten besteht bis dahin akute Rückfallgefahr der Notierungen, was anschließend auf einem niedrigeren Kursniveau für den Aufbau von frischen Long-Positionen genutzt werden kann.

Long-Chance:

Aufgrund der technischen Stärke der Uniper-Aktie wird an dieser Stelle aber ein Ausbruch zur Oberseite, sowie über das Kursniveau von mindestens 18,50 Euro favorisiert und ein grober Fahrplan beschrieben. Sollte dieses kleine Kunststückchen gelingen, sind direkte Kursgewinne auf das Niveau von rund 20,00 Euro zu erwarten und kann über entspreche Long-Instrumente nachgehandelt werden. Die Verlustbegrenzung sollte sich in diesem Fall aber noch knapp unterhalb des heutigen Tagestiefs von 17,58 Euro bewegen, falls ein unerwarteter Rückzug der Käufer einsetzen sollte. In diesem Fall drohen Abgaben auf das Unterstützungsniveau von zunächst 16,21 Euro, darunter kann sogar ein Test der 50-Tage Durchschnittslinie bei derzeit 15,71 Euro vollzogen werden. Merklich eintrüben dürfte sich das Chartbild allerdings erst bei einem Rückfall unter glatt 15,00 Euro - in diesem Fall müssen weitere Rücksetzer auf 14,35 Euro bzw. 14,00 Euro einkalkuliert werden.

Einstieg per Stop-Buy-Order: 18,50 Euro

Kursziel: 20,00 Euro

Stopp: < 17,58 Euro

Risikogröße pro CFD: 2,42 Euro

Zeithorizont: 2 - 4 Wochen

Wochenchart:



Tageschart:



Uniper SE, Täglich/Wöchentlich, Örtliche Zeit (GMT+1); Kurs der Aktie zum Zeitpunkt der Erstellung der Analyse 18,02 Euro; 10:30 Uhr - Quelle: bluchart Professional Trader.

