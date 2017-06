Personalveränderungen im Vorstand der TOM TAILOR Holding SE:Liam Devoy wird neuer Chief Operating Officer

DGAP-News: TOM TAILOR Holding SE / Schlagwort(e): Personalie Personalveränderungen im Vorstand der TOM TAILOR Holding SE:Liam Devoy wird neuer Chief Operating Officer 01.06.2017 / 11:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.

Hamburg, 01. Juni 2017. Der Aufsichtsrat der TOM TAILOR Holding SE hat Liam Devoy mit Wirkung zum 01. August 2017 zum neuen Chief Operating Officer (COO) bestellt. Als COO wird Devoy das Vorstandsressort Operations (d.h. insbesondere Beschaffung, Logistik und IT) verantworten.

Der 54-jährige kann bereits auf über 20 Jahre Erfahrung im Fashion- und Sportswear-Bereich zurückblicken. So arbeitete er im Laufe seiner Karriere stets in Operations-Funktionen unter anderem für Unternehmen wie Quicksilver, Marc Jacobs, The Childrens Place oder Reebok. Zuletzt verantwortete Devoy als Vice President Global Supply Chain Strategy die strategische Ausrichtung der weltweiten Lieferkette der Adidas Group. In früheren Rollen bei Adidas und Reebok war Devoy zudem operativ für den Aufbau des globalen Lagerhaus-Netzwerkes verantwortlich.

Auch die TOM TAILOR GROUP ist ihm nicht unbekannt: Zwischen 2015 und 2016 unterstützte er das Unternehmen als Executive Consultant bei der Entwicklung der Multi-Channel Strategie, die er als neuer COO nun weiter vorantreiben und deutlich ausbauen wird.

Dr. Heiko Schäfer, Vorstandsvorsitzender der TOM TAILOR Holding SE, freut sich auf die künftige Zusammenarbeit im Vorstandsteam: "Mit Liam Devoy haben wir einen international erfahrenen Manager an unserer Seite, der über langjährige Expertise in der Effizienzsteigerung und Verkürzung globaler Lieferketten verfügt. Wir sind überzeugt, dass er mit seinem Know-how neue Impulse in seinem Verantwortungsbereich setzen wird und uns damit in der Optimierung omni-channel-fähiger, effizienter Beschaffungs- und Lieferprozesse weiter voranbringt."

Liam Devoy erläutert: "Die TOM TAILOR GROUP blickt auf eine traditionsreiche Geschichte zurück und verfügt durch ihre Marken- und Produktkompetenz über ein enormes Potenzial. Ich freue mich darauf, dieses als künftiges Vorstandsmitglied neben Heiko Schäfer und Thomas Dressendörfer weiter zu heben, die Unternehmensstrategie voranzutreiben und die Profitabilität des Unternehmens nachhaltig zu steigern."

Devoy löst Firmengründer Uwe Schröder als drittes Mitglied im Vorstand ab, der im September 2016 gemäß § 105 Abs. 2 AktG interimistisch in den Führungsstab der Gesellschaft delegiert wurde. Schröder wird nach über 50 Jahren im Dienste der Firma von allen offiziellen Ämtern zurücktreten und der Gesellschaft künftig als Ehrenpräsident beratend zur Seite stehen.

Über die TOM TAILOR GROUP

Die TOM TAILOR GROUP fokussiert sich als international tätiges, vertikal ausgerichtetes Modeunternehmen auf sogenannte Casual Wear und bietet diese im mittleren Preissegment an. Ein umfangreiches Angebot an modischen Accessoires erweitert das Produktportfolio. Das Unternehmen deckt mit seinen Dachmarken TOM TAILOR und BONITA die unterschiedlichen Segmente des Modemarkts ab.

Die Marke TOM TAILOR wird durch die Segmente Retail und Wholesale vertrieben, also sowohl durch eigene Monolabel-Geschäfte als auch durch Handelspartner. Ende 2016 zählten hierzu 469 TOM TAILOR Filialen sowie 195 Franchise-Geschäfte, 2.992 Shop-in-Shops und rund 8.400 Multi-Label-Verkaufsstellen. Damit ist die Marke in über 35 Ländern präsent.

BONITA verfügt über 914 eigene Retail-Geschäfte sowie inzwischen auch über 56 Shop-in-Shop Flächen.

Informationen auch unter www.tom-tailor-group.com und www.BONITA.eu

Medien- und Investorenkontakt

Felix Zander Head of Investor Relations & Corporate Communications

TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-449 E-Mail: felix.zander@tom-tailor.com Lena Christin Wulfmeyer Senior Manager Corporate Communications TOM TAILOR GROUP Telefon: +49 (0) 40 58956-420 E-Mail: lena.wulfmeyer@tom-tailor.com

01.06.2017 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de

Sprache: Deutsch Unternehmen: TOM TAILOR Holding SE Garstedter Weg 14 22453 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0) 40 589 56 0 Fax: +49 (0) 40 589 56 398 E-Mail: info@tom-tailor.com Internet: www.tom-tailor-group.com ISIN: DE000A0STST2 WKN: A0STST

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard), Hamburg; Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

579377 01.06.2017

ISIN DE000A0STST2

AXC0099 2017-06-01/11:01