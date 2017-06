FMW-Redaktion

Es war einmal ein Kontinent namens Europa, der litt sehr unter einer Krise, die andere verursacht hatten, weil sie ein wenig über ihre Verhältnisse lebten: die USA und ihre Häuslebauer bekamen große Probleme, und weil der arme Kontinent Europa sein überschüssiges Geld in dubiose Produkte investiert hatte, die die Risiken geschickt kaschiert hatten, waren es die Europäer, die einen guten Teil der Zeche zahlen mussten. Es folgte mit der Finanzkrise ein immenser Abschwung auch in Europa, der erst jetzt, knapp zehn Jahre später, in einen neuen Aufschwung zu münden scheint - das zumindest legen die heute von Markit veröffentlichten Einkaufsmanagerindizes aus der Eurozone (für den Mai) nahe!

Der Markit PMI stieg in der finalen Veröffentlichung auf den höchsten Stand seit 73 Monaten, sieben von acht untersuchten Ländern verzeichneten Wachstum. Die einzige Ausnahme: Griechenland, ...

