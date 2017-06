FMW-Redaktion

Die Seitwärtsbewegung des Dax in den letzten Tagen und Wochen scheint die Dax-Investoren offenkundig reichlich genervt zu haben - vor allem die Profis unter diesen Investoren! Denn bei diesen institutionellen Anlegern hat etwas stattgefunden, was nur sehr selten passiert: eine große Wanderung an die Seitenlinie. So sind derzeit mit 33% und einem Plus von 13% zur Vorwoche so viele Profis an der Seitenlinie wie seit dem März 2016 nicht mehr - man ist offenkundig ziemlich ratlos, was die weitere Entwicklung des deutschen Aktienmarkts betrifft.

Dabei kommen fast alle jener Profis, die ins Lager der Neutralen gewechselt sind, aus dem Lager der Bullen, das satte -16% auf nun nur noch 24% verliert, womit nicht einmal jeder Vierte Profi nun noch optimistisch ist. Klar in Fürhung liegen die Bären mit einem Zuwachs von +3% auf nun 43%.

Bei den Privatanlegern ist das Bild etwas anders - hier neigt man zu einer klaren Meinung. ...

