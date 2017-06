LONDON (dpa-AFX Broker) - Die britische Investmentbank HSBC hat HHLA von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18 auf 24 Euro angehoben. Der Hafenlogistiker gehe gestärkt aus den Turbulenzen um die Elbe-Vertiefung sowie die Unsicherheit über Auftragsgewinne hervor, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Donnerstag. Die für HHLA offenbar positiven Marktanteilsverlagerungen in Hamburg würden in den Markterwartungen noch nicht ausreichend berücksichtigt. Zudem dürfte die Elbe-Vertiefung irgendwann umgesetzt werden./mis/ag

ISIN DE000A0S8488

AXC0102 2017-06-01/11:04