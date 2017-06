Stuttgart (ots) - Bereits zum dritten Mal veranstaltet AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. in Ulm die Danube Green Summer Session für Jugendliche aus der Donau-Region. Bei dem internationalen Feriencamp verbringen 14- bis 17-Jährige eine abwechslungsreiche Zeit und tauchen tiefer in die Themengebiete Nachhaltigkeit und Umweltschutz ein. Gefördert wird das Programm von der Baden-Württemberg Stiftung. Jugendliche aus Baden-Württemberg und Bayern können sich noch bis zum 18. Juni 2017 dafür anmelden.



Was bedeutet eigentlich Nachhaltigkeit? Und was hat der Inhalt meines Einkaufswagens damit zu tun? Wie kann mein Alltag nachhaltig gestaltet werden? Bei der Danube Green Summer Session treffen sich Jugendliche aus Ländern entlang der Donau (engl. Danube) und beschäftigen sich in Workshops mit diesen zukunftsrelevanten Themen. Bei verschiedenen Ausflügen, beispielsweise zu einem Biohof oder bei einem konsumkritischen Stadtrundgang in Stuttgart, erleben die Schüler, was Nachhaltigkeit im Alltag bedeutet. Selbstverständlich ist auch für ein spannendes Freizeitprogramm gesorgt, bei dem sich die internationale Gruppe besser kennenlernt und neue Freundschaften geknüpft werden können.



Die Danube Green Summer Session findet vom 29. Juli bis 13. August 2017 in Ulm statt. In der Teilnahmegebühr von 300 Euro sind Unterbringung, Verpflegung, Betreuung sowie alle Workshops, Exkursionen und gemeinsame Freizeitaktivitäten enthalten. Bewerben können sich Schüler zwischen 14 und 17 Jahren aus Bayern und Baden-Württemberg mit guten Englischkenntnissen und Interesse an Nachhaltigkeitsthemen und interkulturellem Austausch.



Weitere Informationen zum Programm bekommen Interessierte auf www.globalprep.de/programm/danube-green oder bei Elke Sager von AFS (Elke.Sager@afs.de, Tel.: 040 399222-975).



Durchgeführt wird die Danube Green Summer Session von AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. Der gemeinnützige Verein für Jugendaustausch und interkulturelles Lernen arbeitet ehrenamtlich basiert und ist Träger der freien Jugendhilfe.



