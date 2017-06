Düsseldorf (ots) -



Als zentrales Gestaltungselement von Architektur und Innenausstattung verbinden Treppen jede Art von Raum, in dem wir leben. Mit Form, Farbe und Wahl des Werkstoffs spiegeln sie Lebensstil und Individualität der Besitzer wider. Dabei müssen Treppen ebenso hohen Sicherheitsstandards wie ästhetischen Ansprüchen genügen. Lösungen aus Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel bieten glänzende Aufstiegsmöglichkeiten mit der notwendigen Sicherheit.



Treppen sind in jedem Haus zu finden, wenn es darum geht, Höhenunterschiede zu überbrücken. Diese Funktion verbinden sie mit der Eigenschaft, Räumen ein individuelles Gesicht zu geben: Den Flur in ein imposantes Entrée zu verwandeln, Empore oder Obergeschoss wirkungsvoll in Szene zu setzen oder auch auf kleinstem Raum Oben mit Unten zu verbinden. Den Gestaltungsmöglichkeiten sind dabei nahezu keine Grenzen gesetzt. Erlaubt ist, was gefällt - und die gesetzlich vorgeschriebene Absturzsicherheit besitzt. Soll die Treppe perfekt mit ihrer Umgebung verschmelzen, bieten sich als Gestaltungsvarianten wahlweise die gleichen Materialien wie im Rest des Hauses - also Holz zu Holz oder Beton zu Beton etc. - an. Eine attraktive Alternative sind Lösungen aus Glas und Edelstahl: Sie ordnen sich diskret jedem Stil unter und vermitteln dennoch exklusive Eigenständigkeit. Glaswangen lassen Licht hindurchscheinen und gewähren Einblicke. Ein Handlauf aus Edelstahl Rostfrei sorgt für sicheren Halt. Zusätzliche Akzente setzen in den Handlauf integrierte LED-Bänder. Sie inszenieren die Konstruktion dezent und bieten obendrein auch noch ein Plus an Sicherheit. Wem Glas zu pflegeintensiv ist, der ist mit Geländern aus Edelstahl Rostfrei mit Qualitätssiegel auf der ebenso schönen wie pflegeleichten Seite. Ob puristische Streben - aus Sicherheitsgründen vertikal oder horizontal so angeordnet, dass sie nicht überklettert werden können - oder frei designte Ornamente: Fachbetriebe, die das Qualitätssiegel im Logo tragen, sind der perfekte Partner für ein Geländer ganz nach persönlicher Formenliebe. Sie beraten zu den statischen und baulichen Alternativen und entwickeln kreative Lösungen für jeden Geschmack.



Ob Innen- oder Außentreppe: Bei der Geländergestaltung mit Edelstahl Rostfrei sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Neben Individualität und Exklusivität punkten Geländer aus Edelstahl Rostfrei mit jahrzehntelanger Attraktivität bei minimalem Reinigungsaufwand. Regelmäßige Anstriche oder Instandsetzungen sind nicht erforderlich. So amortisiert sich der eventuell höhere Anschaffungspreis sehr schnell und das Geländer ist eine Investition für Generationen.



