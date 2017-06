Unterföhring (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



Die spannendste Form von Do-it-Yourself, die es je gegeben hat: Nina Bott begleitet als Moderatorin vier Hobby-Heimwerker-Pärchen in einer neuen, herausfordernden Do-it-Yourself-Challenge: In "House Rules - Das Renovierungsduell" überlassen sie ihr heißgeliebtes Eigenheim völlig fremden Konkurrenten. Während ein Paar im Hotel wohnt, verschönern die drei anderen seine Immobilie - in nur einer Woche, mit engem Budget und Laien-Know-How. "'House Rules' ist ein total spannendes, neues Prime-Time Format. Sowas habe ich noch nie gemacht, aber ich liebe neue Herausforderungen! Außerdem dreht sich bei mir privat auch gerade alles um Hauskauf und Renovierung. Das passt also perfekt", so Nina Bott. Unterstützt werden die Renovierungs-Teams von Bauleiter Frank Richter. Welches Paar läuft trotz Erfolgsdruck zur Hochform auf? Wer stößt an seine körperlichen und psychischen Grenzen? Malermeister Lutz Rabe und Innenarchitektin Güzin Dogan bewerten die Renovierungsergebnisse. Doch nur wer auch die Eigentümer glücklich macht, gewinnt am Ende 50.000 Euro.



"House Rules" wurde von Seven Productions für Seven Network Australia entwickelt. Der australische Sender "Seven" zeigte bereits vier Staffeln der Do-it-Yourself-Show - mit großem Erfolg: Durchschnittlich 1,6 Millionen Zuschauer verfolgten 2016 die vierte Season. In den Niederlanden zeigte der Privatsender "Net 5" bereits zwei Staffeln von "House Rules". Für Deutschland produziert RedSeven Entertainment, Teil der Red Arrow Entertainment Group, das Format. Gedreht wird zurzeit in Merzen bei Osnabrück. Familie Tennigkeit vertraut den Mitbewerbern als erstes ihr 200 Quadratmeter großes Backsteinhaus an. Weitere Stationen: Giesen-Emmerke, Solingen nahe Düsseldorf und In der Eicke bei Bielefeld.



"House Rules - Das Renovierungsduell" mit Nina Bott - im Sommer 2017 in SAT.1



Bei Fragen:



ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbH Kommunikation / PR Factual & Sports Barbara Stefaner Tel. +49 89 / 9507-1128 Barbara.Stefaner@ProSiebenSat1.com www.presse.sat1.de



Bildredaktion Clarissa Schreiner Tel.: +49 (89) 9507-1191 Email: Clarissa.Schreiner@ProSiebenSat1.com



OTS: SAT.1 newsroom: http://www.presseportal.de/nr/6708 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_6708.rss2