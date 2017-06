Nach der Wahl in Frankreich hatte sich beim DAX der Aufwärtstrend beschleunigt. Neue Allzeithöchststände waren die Folge. In Folge dieses Anstieg ging der DAX in eine kleine Konsolidierung über. Es hat sich eine Tradingbox etabliert, die bei 12.700 Punkten auf der Oberseite gedeckelt ist. Erfahren Sie hier mehr dazu von Petra von Kerssenbrock von der Commerzbank. Die Expertin analysiert den Deutschen Leitindex kurz-, mittel- und langfristig unter charttechnischen Gesichtspunkten. Außerdem erklärt sie, auf welche Kursmarken es jetzt ankommt.