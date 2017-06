FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 01.06.2017 - 11.00 am



- BARCLAYS RAISES 3I GROUP PRICE TARGET TO 980 (750) PENCE - 'OVERWEIGHT' - CREDIT SUISSE CUTS DERWENT LONDON TO 'NEUTRAL' ('OP') - TP 2800 (2721,50) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES BRITISH LAND TO 'NEUTRAL' (UNDERP.) - TP 620 (595) PENCE - CREDIT SUISSE RAISES LAND SECURITIES TO OUTPERFORM (NEUTRAL) - 1140 (995) PENCE - GOLDMAN CUTS LONMIN PRICE TARGET TO 60 (75) PENCE - 'SELL' - GOLDMAN RAISES BUNZL PRICE TARGET TO 2300 (2250) PENCE - 'NEUTRAL' - HSBC CUTS BUNZL TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 2508 PENCE - HSBC CUTS ITV TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 215 (230) PENCE - JEFFERIES RAISES LONDONMETRIC PROPERTY TARGET TO 185 (170) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES MEDICLINIC INTERNATIONAL TP TO 650 (646) PENCE - UNDERPERFORM - JEFFERIES RAISES SPIRAX-SARCO PRICE TARGET TO 5905 (5225) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES SPIRE HEALTHCARE PRICE TARGET TO 350 (305) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN RAISES BARCLAYS TO 'OVERWEIGHT' (NEUTRAL) - PRICE TARGET 240 (225) PENCE - LIBERUM CUTS SHIRE TO 'HOLD' ('BUY') - LIBERUM CUTS SHIRE TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 4900 (5500) PENCE - LIBERUM INITIATES SAGE GROUP WITH 'BUY' - LIBERUM RAISES ELECTROCOMPONENTS PRICE TARGET TO 660 (500) PENCE - 'BUY' - PEEL HUNT CUTS HOSTELWORLD GROUP TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 375 PENCE - RBC RAISES SINCLAIR PHARMA PRICE TARGET TO 6500 (6200) PENCE - 'OUTPERFORM' - RPT/MORGAN STANLEY CUTS BT GROUP TO EQUAL-WEIGHT (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 350 P - SOCGEN RAISES IAG PRICE TARGET TO 650 (530) PENCE - 'HOLD' - STIFEL INITIATES SDL WITH 'BUY' - TARGET 696 PENCE - UBS CUTS ACACIA MINING TO 'NEUTRAL' ('BUY') - TARGET 300 (500) PENCE - UBS INITIATES ESSENTRA WITH 'NEUTRAL' - TARGET 610 PENCE - UBS RAISES BRITVIC PRICE TARGET TO 770 (710) PENCE - 'BUY'



- BARCLAYS RAISES AUTO TRADER GROUP TO 'OVERWEIGHT' ('EW') - TP 470 (425) PENCE



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information./rob