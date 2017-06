Ermutigende Konjunkturdaten haben der Börse Tokio heute Auftrieb gegeben. Somit näherte sich der NIKKEI-225-Index der 20.000er Marke stark an. Trübe Nachrichten kamen allerdings aus der chinesischen Industrie. Der DAX liegt dennoch im Plus. Die T-Aktie notiert heute ex Dividende. Den Anteilseignern wurde eine Gewinnbeteiligung von 60 Cent je Aktie ausgezahlt. Der österreichische Stahlkonzern Voestalpine konnte Umsatz und Gewinn steigern. Holger Scholze berichtet.