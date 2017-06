In Kabul hoffen etliche Menschen auf Hinweise, ob sich ihre Angehörigen unter den Opfern des gestrigen Anschlags befinden. Viele Identifizierungen sind aber schwierig. Auch wer die Attentäter waren, ist noch nicht klar.

Nach einem der schwersten Anschläge in Afghanistan seit Beginn der internationalen Intervention im Jahr 2001 mit mindestens 90 Toten und rund 460 Verletzten gehen in der Hauptstadt Kabul die Identifizierung der Opfer und Ermittlungen zu den Tätern weiter. Die in einem Wassertanker versteckte Bombe war am Mittwochmorgen an einer belebten Straße in unmittelbarer Nähe der deutschen Botschaft explodiert, hatte die Straße verwüstet und das Botschaftshaus schwer beschädigt. Ein afghanischer Wächter starb, eine deutsche Diplomatin wurde leicht, eine afghanische Mitarbeiterin schwer verletzt.

"Bisher haben wir die gleiche Totenzahl wie gestern", sagte der Sprecher des afghanischen Gesundheitsministeriums, ...

