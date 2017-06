Montreal, Quebec--(Newsfile Corp. - May 31, 2017) - Les Technologies Peak Positioning Technologies inc. (CSE: PKK) (« Peak » ou la « Compagnie ») annonce la création d'une nouvelle filiale à Hong Kong, Asia Synergy Capital (« ASC »), et publie une présentation sommaire exécutive de sa future filiale, Asia Synergy Financial Capital (« ASFC »).

ASFC sera la 3ième filiale opérationnelle chinoise de la Compagnie et va fournir des prêts et des services financiers de crédit sur deux plateformes de « fintech » opérées par les autres filiales de la Compagnie.

ASFC est structurée comme une entreprise étrangère à part entière (Wholly Foreign-Owned Enterprise ou WFOE) par opposition à une entreprise en co-participation. « Le fait d'avoir ASFC structurée comme une WFOE facilite les entrées et sorties de fonds de la Chine et assure un meilleur contrôle, d'un point de vue juridique, sur la gestion de la compagnie. Ce sont des éléments importants qui rendent la compagnie plus attrayante pour les investisseurs », a commenté Johnson Joseph, président et chef de la direction de Peak. « Préalablement à la création de ASFC, on se devait de créer ASC, comme un holding dans lequel nos partenaires pourraient investir afin de financer les activités de ASFC en Chine. Les profits générés par ASFC vont transiter par ASC avant d'être rapatriés chez Peak au Canada. Ainsi, l'annonce de la création de ASC représente une étape importante dans la réalisation de notre plan global », a conclu M. Joseph.

La présentation sur ASFC peut être téléchargée de la section « relations avec les investisseurs » du site web de la Compagnie en cliquant sur l'hyperlien suivant: Présentation ASFC

À propos de Les Technologies Peak Positioning inc. :

Les Technologies Peak Positioning inc. est une société de gestion de portefeuille en TI dont la mission est d'assembler, de financer et de gérer un portefeuille comprenant des actifs et des sociétés à haut potentiel de croissance opérant dans les secteurs économiques les plus effervescents en Chine, tels que le fintech, le e-commerce et les services infonuagiques. Peak donne l'opportunité à ses actionnaires de participer aux secteurs économiques les plus en expansion de l'économie avec le taux de croissance le plus rapide au monde. Pour plus d'information: http://www.peakpositioning.com

Déclarations prospectives:

Certains énoncés formulés dans le présent communiqué de presse sont des énoncés prospectifs, y compris des déclarations relatives à l'activité commerciale et aux stratégies d'affaires, aux plans et perspectives, qui se définissent par l'utilisation de termes tels que "anticiper", "croit", "pourrait" ,"devrait", "s'attend", "prévoit", "estime", "anticipe", "espère" ou autres variantes comparables. Ces énoncés sont fondés sur l'information disponible au moment où ils sont formulés, sur des hypothèses établies par la direction et sur les attentes de la direction, agissant de bonne foi, à l'égard d'événements futurs, et ne constituent pas une garantie de résultat. Les énoncés prospectifs sont aussi sujet, de par leur nature, à des risques, à des incertitudes et à des hypothèses. Sauf dans la mesure requise par les lois sur les valeurs mobilières, la Société n'a aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs pour refléter de nouvelles informations, de nouveaux événements ou de nouvelles circonstances. Par conséquent, il est recommandé aux lecteurs d'analyser et d'évaluer prudemment ces énoncés prospectifs.