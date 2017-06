Industrie in Europa schafft Jobs wie seit 20 Jahren nicht mehr >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » enable2grow baut Berater-Kompetenzen... » Franke erwirbt Mehrheitsbeteiligung an... Industrie in Europa schafft Jobs wie seit 20 Jahren nicht mehr Laut einer Umfrage unter 3000 Industriekonzernen in der Eurozone wurden im Mai so viele Arbeitsplätze geschaffen wie seit zwei Jahrzehnten nicht mehr. Statt Kosten zu senken, setzten die Konzerne wieder auf Investitionen und Wachstum.

Den vollständigen Artikel lesen ...