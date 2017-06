Hamburg (ots) -



Professor Wolf Singer ist einer der weltweit führenden Hirnforscher. Er untersucht die buddhistische Meditation, die Aufmerksamkeit und ihre Auswirkungen auf das menschliche Gehirn. Interviews gibt er allerdings nur sehr selten. In Happinez (EVT 01.06.) spricht er über die faszinierenden Ergebnisse seiner Forschung, den eigenen Glauben und wichtige Lebensentscheidungen.



Seit 50 Jahren beschäftigt sich Professor Singer mit Neurobiologie. Dabei hat er herausgefunden, dass Meditation unser Gehirn verändert: "Das konnte inzwischen in mehreren unabhängigen Studien, u.a. im Labor meiner Tochter Tania, gezeigt werden. Die Teilnehmer übten sich neun Monate lang in drei Arten der Meditation: jeweils drei Monate Achtsamkeit, Perspektivübernahme und Mitgefühl. Jede hatte Änderungen zu Folge. Vergleichbar ist das mit lernbedingten Veränderungen, die sich auch bei Jongleuren, Geigenspielern oder Pianisten nachweisen lassen. Voraussetzung dafür: regelmäßiges Üben." Der 74-Jährige machte bei einem "Sesshin" selbst die Erfahrung mit Meditation: "Ich saß acht Stunden vor einer weißen Wand, konzentriert auf die Haltung, die Atmung, den gegenwärtigen Moment. Zehn Tage lang. Meine Mitarbeiter haben mich anschließend gefragt, wo ich gewesen bin - ich sei so anders. So ruhig." Er empfiehlt jedem, bevor er eine wichtige Lebensentscheidung trifft, einige Zeit zu meditieren. "Es bringt einfach Ruhe ins Leben."



Was er in seinen Studien beobachtet, passt oft zum Glauben seines buddhistischen Freundes, dem Mönch Matthieu Ricard. In anderen Punkten widerspricht er ihm jedoch: "Buddhisten begreifen den Menschen als Teil eines großen Netzwerks, in dem alles auf alles einwirkt. Das Bewusstsein, der Wille ist dabei das primäre Phänomen und alles andere die Folge davon. Hier gehen unsere Ansichten auseinander." Die Spiritualität der buddhistischen Philosophie fasziniert ihn auch deshalb, weil er selbst nicht an Gott glaubt: "Für ein personifiziertes Leben, das alles Geschehen auf der Erde steuert und sich auch noch um jeden Einzelnen kümmert passiert einfach zu viel Ungerechtes. Ich glaube an das, was jenseits der Erkenntnisgrenzen, jenseits des Begreifbaren liegt - und das ist viel."



