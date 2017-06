Die Bundesnetzagentur hat für Süddeutschland einen Bedarf an Anlagen als besondere netztechnische Betriebsmittel in Höhe von 1,2 Gigawatt festgestellt. Die Übertragungsnetzbetreiber hatten zuvor einen Bedarf von zwei Gigawatt ermittelt.Anlagen zur Netzstabilisierung in Süddeutschland mit 1,2 Gigawatt Leistung hält die Bundesnetzagentur für erforderlich. Diesen Bedarf hat die Behörde jetzt auf ihrer Homepage veröffentlicht. Hintergrund ist ein Bericht über den Bedarf an Netzstabilitätsanlagen nach Paragraf 13k Energiewirtschaftsgesetz, den 50Hertz, TenneT, Amprion und TransnetBW im Februar der ...

